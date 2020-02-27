وفيات جديدة في إيران وإلغاء صلاة الجمعة.. آخر إحصائيات انتشار فيروس "كورونا"

ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى أكثر من 2800 شخص، بينما وصل عدد المصابين إلى أكثر من 82 ألفاً و500 حالة، الخميس 27 فبراير/شباط 2020، بينما قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن تفشي فيروس كورونا الجديد وصل إلى “مرحلة حاسمة”، وحث الدول على مضاعفة جهودها لاحتواء انتشاره بفاعلية.



كما أضاف في إفادة صحفية: “هناك احتمال لتفشّي الفيروس بصورة وبائية… هذا ليس وقت الخوف. هذا وقت اتخاذ إجراءات لمنع العدوى وإنقاذ الأرواح الآن”.



سبق أن نشرت جامعة جون هوبكنز الأمريكية خريطة تفاعلية بأماكن الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وهي عبارة عن لوحة معلومات تتبع الحالات التي تم الإبلاغ عنها بشكل يومي.



إذ يمكن الوصول إلى هذه الخريطة من خلال هذا الرابط.



فيما يلي آخر حصيلة لانتشار فيروس كورونا حول العالم:



عدد الوفيات في إيران يصل 26



قالت إيران، الخميس، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 26، وهو أعلى عدد من الوفيات خارج الصين، في حين بلغ العدد الإجمالي للمصابين 245.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهان بور، للتلفزيون الرسمي “خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، رصدنا 106 حالات إصابة مؤكدة (جديدة)… وصل عدد الوفيات إلى 26”. ودعا الإيرانيين لتجنب “السفر داخل البلاد ما لم يكن ضرورياً”.



بينما ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الصين ستسلم إيران غداً الجمعة “نحو 20 ألف جهاز اختبار لفيروس كورونا ومعدات أخرى”.



إلغاء صلاة الجمعة في 23 محافظة



أعلنت السلطات الإيرانية، إلغاء صلاة الجمعة 28 فبراير/شباط، في 23 محافظة على رأسها طهران، كانت قد شهدت إصابات بفيروس كورونا. وبحسب بيان أصدره مجلس تحديد السياسات العامة لأئمة الجمعة، جاء قرار الإلغاء حرصاً على سلامة المواطنين بناءً على تحذيرات وجهها وزير الصحة سعيد نمكي، ومركز مكافحة كورونا.



السعودية تعلق الدخول بتأشيرات العمرة والسياحة



قالت السعودية إنها قررت تعليق دخول الأجانب لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي، وكذلك الدخول بالتأشيرات السياحية، وذلك بالنسبة للقادمين من أكثر من 20 دولة ظهر فيها فيروس كورونا.



وتأتي هذه الخطوة قبيل شهر رمضان، الذي يبدأ في أواخر أبريل/نيسان، والذي تزيد فيه رحلات العمرة. وتفيد بيانات رسمية أن ما يزيد على 7.5 مليون مسلم أدوا مناسك العمرة في 2019.



رصد ثالث حالة إصابة بكورونا في لبنان



ذكرت وكالة الإعلام اللبنانية نقلاً عن وزارة الصحة، أن السلطات رصدت ثالث حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، وهو رجل وصل من إيران، يوم 24 فبراير/شباط.



وأضافت الوكالة أن الصليب الأحمر اللبناني نقل الرجل من منزله إلى الحجر الصحي في مستشفى ببيروت، بعد ظهور أعراض الإصابة.



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أول إصابة بكورونا في العاصمة العراقية



أعلن العراق أول حالة إصابة بفيروس كورونا في العاصمة بغداد، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى ست. وقالت وزارة الصحة والبيئة في بيان إن الحالة لشاب عراقي عاد إلى البلاد من إيران. وأضافت أنه “بصحة جيدة” في أحد المستشفيات الخاصة ببغداد.



كان العراق حظر الأربعاء التجمعات العامة، ومنع دخول المسافرين القادمين من الكويت والبحرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وحظر السفر من وإلى تسع دول. ويشعر العراق بالقلق من انتشار فيروس كورونا من إيران، إحدى أكثر الدول المنكوبة بالمرض خارج الصين، حيث بدأ في الانتشار نهاية العام الماضي.



كوريا الجنوبية تعلن عن 334 إصابة جديدة



أعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيل 334 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أكبر زيادة يومية إلى الآن، فيما أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيراً جديداً من السفر إلى كوريا الجنوبية، وجرى تأجيل تدريب عسكري مشترك.



وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بعد الزيادة الجديدة يرتفع إلى 1595 إصابة. والرقم اليومي هو أكبر زيادة تعلن في البلاد منذ أول إصابة مؤكدة، في 20 يناير/كانون الثاني. وسجلت كوريا الجنوبية حالة الوفاة رقم 13 المرتبطة بالفيروس.



ماكرون يحذر: وباء كورونا قادم لفرنسا



قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن تفشي وباء فيروس كورونا في فرنسا أمر حتمي، وذلك في وقت تعزز فيه حكومته والحكومات الأخرى في أنحاء العالم إجراءات التصدي للعدوى.



وزار ماكرون مستشفى في باريس توفي فيه مواطن فرنسي يبلغ من العمر 60 عاماً ليصبح ثاني متوف بسبب المرض في البلاد، وقال ماكرون، الذي كان يرتدي ملابس رسمية دون أن يضع أي تجهيزات وقائية، لمجموعة من الأطباء “نواجه أزمة. هناك وباء في الطريق”.



وفاة شخصين آخرين في إيطاليا



قالت هيئة الحماية المدنية في إيطاليا، في بيان، إن شخصين آخرين تُوفّيا في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات نتيجة أسوأ تفش للمرض في أوروبا إلى 14 شخصاً.



وكان أنجلو بوريلي، رئيس الهيئة، قال للصحفيين في وقت سابق إن المسؤولين ما زالوا يبحثون عن دليل يُثبت أن فيروس كورونا المستجد هو المسؤول عن أحدث حالتي وفاة. وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في إيطاليا إلى 528 شخصاً، من نحو 420 شخصاً حتى أمس الأربعاء، وغالبيتهم العظمى في شمالي إيطاليا.



المصدر: وكالات