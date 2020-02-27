الجيش التركي يطلق صواريخ محمولة على طائرات روسية في إدلب

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قال التلفزيون الروسي، اليوم الخميس، إن خبراء عسكريين أتراكا في محافظة إدلب السورية، يستخدمون صواريخ محمولة على الكتف؛ في محاولة لإسقاط طائرات حربية روسية وسورية.
وتزامن هذا التصريح، الذي بثته قناة روسيا 24 التلفزيونية، أثناء عرض تقرير من إدلب، مع إعلان مسؤولين أتراك ومن المعارضة السورية التي يدعمها الجيش التركي، السيطرة على بلدة النيرب في إدلب.
وأضاف تقرير روسيا 24: ”طائراتهم والطائرات الروسية تنقذ حياة الجنود السوريين حرفيا … الطائرات السورية والروسية توقف تقدم مسلحي المعارضة مرة بعد أخرى. لكن السماء فوق إدلب خطيرة كذلك. مسلحو المعارضة والخبراء الأتراك يستخدمون بشكل نشط أنظمة دفاع جوي محمولة على الكتف“.
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