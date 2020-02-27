وفاة سياسي إيراني بارز بفيروس كورونا

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، بوفاة السياسي والمؤرخ البارز، سيد هادي خسروشاهي؛ نتيجة إصابته بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 81 عاما.

ونقلت وكالة أنباء ”خبر أونلاين“ المحلية عن أستاذ التاريخ، رسول جعفريان، أن خسروشاهي، توفي اليوم الخميس، في مستشفى مسيح دانشوري؛ بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ولفتت إلى أن عدوى كورونا انتقلت لخسروشاهي بعدما كان في مدينة قُم منذ عدة أيام، حيث أكدت الفحوصات الطبية إيجابية إصابته بالمرض، بينما توفي اليوم نظرا لكبر سنه.

وخسروشاهي أحد رجال الدين والمؤرخين والدبلوماسيين البارزين في إيران، حيث شغل منصب سفير إيران في الفاتيكان لمدة خمس سنوات، ثم رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر، منذ 2001 حتى 2004.

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وفي سياق انتشار فيروس كورونا في مختلف أنحاء البلاد، أعلن رئيس مركز إقامة صلاة الجمعة بطهران، سيد باقر بيشنمازي، عن ”إلغاء إقامة صلاة الجمعة بالعاصمة الإيرانية وعدد من المناطق في البلاد لهذا الأسبوع“ وفق ما نقلت وكالة ”فارس“ الإيرانية، الخميس.

يأتي ذلك في ظل تقارير محلية تشير إلى سرعة انتشار فيروس كورونا في مختلف المدن والمحافظات الإيرانية، وازدياد أعداد المواطنين من المصابين والمتوفين بالفيروس القاتل، بل وحتى إن الفيروس انتقل لعدد من مسؤولي الحكومة ونواب البرلمان.