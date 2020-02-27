بوتين: رفضت استخدام شخص يشبهني ليحل مكاني عند الحاجة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 فبراير 2020 10:14 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 فبراير 2020 10:14 مساءً - مشاركة

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كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، عن اقتراح خطة سرية يكلف بموجبها أشخاصا يشبهونه كثيرا بأن يحلوا مكانه خلال أحداث قد تنطوي على مخاطر عالية، لكنه رفض.

وسأل صحافي في وكالة ”إيتار-تاس الرئيس، قائلا: ”هل أنت بوتين الحقيقي؟“ فأجابه الرئيس: ”نعم“، خلال سلسلة مقابلات بمناسبة الذكرى الـ 20 لتوليه الحكم.

وكان السؤال في إطار تساؤلات على محركات البحث بشأن ما يُنشر عن احتمال وجود شبيه لبوتين.

وقال بوتين: ”رفضت أن يكون لدي أشخاص يشبهونني“.

وأضاف: ”كان ذلك خلال الأوقات الأصعب من مكافحة الإرهاب“، مطلع العام ألفين، عندما كانت روسيا في حرب مع الحركة الانفصالية الإسلامية في الشيشان.

وبعد تعيينه رئيسا للوزراء نهاية 1999، شن بوتين الحرب الثانية على الشيشان، والتي أدت إلى استعادة الجيش الروسي هذه الجمهورية السوفيتية السابقة.

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وأعقب هذا الانتصار اعتداءات دامية وعمليات احتجاز رهائن على أيدي إسلاميين في القوقاز.

وسأل الصحافي: ”هل كان شبيهك سيحل مكانك في المواقف الخطرة؟“ فأجاب بوتين: ”نعم“.

وعلى الإنترنت يتم تداول مزاعم تقول إن بوتين الحقيقي توفي وحل مكانه شبيه له.

ويبرر مطلقو هذه المزاعم ذلك، بأن وجه الرئيس الروسي لم يتأثر بمرور السنين (67 عاما) أو إلمامه المحدود بالألمانية، رغم أنه عمل في ألمانيا الشرقية عندما كان عميل ”كاي جي بي“ أو الاستخبارات السوفيتية.