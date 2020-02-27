كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاليفورنيا تعلن تسجيل إصابة 33 شخصًا بـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الخميس، تسجيل 33 حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد.

وقال حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم: إن الولاية سجلت 33 إصابة إيجابية بفيروس كورونا الجديد "كونفيد 19"، وكان المسؤولين في الولاية على اتصال دائم مع الوكالات الفدرالية بشأن الفيروس، مضيفًا أنه "يتم متابعة 8400 شخص ممن وصلوا على متن رحلات جوية محلية".

وتابع نيوسوم: أن "أعلى أولوية للولاية الآن هي الحصول على مستلزمات الاختبار الطبية الخاصة بالفيروس"، مؤكدًا على أن "اللوازم الحالية لدى كاليفورنيا غير كافية".

واختتم كلامة قائلاً: إننا "لا نمتلك حاليًا سوى 200 مجموعة اختبار للفيروس، وهو رقم غير كاف، لكننا على اتصال دائم بالوكالات الفيدرالية، التي سترسل عددًا كبيرًا من مجموعات الاختبار الجديدة في الأيام المقبلة".