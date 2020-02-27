ألمانيا تعلن تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت ألمانيا، مساء الخميس، تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في منطقة هينسبرغ، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان، مساء يوم أمس الأربعاء، إن "برلين على شفا انتشار لفيروس كورونا الجديد عقب ظهور حالات جديدة لم يعد من الممكن تتبعها حتى مصدر الفيروس الأصلي في الصين".

وحث شبان، وزراء الصحة في الولايات الألمانية والمستشفيات وأصحاب العمل على "بحث استعدادهم للوباء"، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وأضاف: "لم تعد سلاسل العدوى قابلة للتتبع جزئيا، وهذا شيء جديد، وهناك أعداد كبيرة من الناس خالطوا المرضى وهذا يمثل تغيرا كبيرا بالنسبة للستة عشر مريضا، الذين لدينا حتى الآن حيث يمكن إرجاع السلسلة للأصل في الصين".