كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 27/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || سقوط 5 ضحايا من عائلة واحدة في العاصمة طرابلس

أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الخميس، سقوط 5 ضحايا من عائلة واحدة بسبب استهداف سيارتهم بطائرة مسيرة في العاصمة طرابلس. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || الجيش الكويتي يعلن تعطيل الدراسة لأسبوعين

أعلن الجيش الكويتي، مساء الخميس، تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين في الكليات والمدارس العسكرية، بدءًا من مطلع شهر مارس المقبل؛ نظرًا للوضع الصحي الطارئ في البلاد. أخبار عالمية عاجلة اليوم || البرلمان العراقي يفشل في إعطاء الثقة لحكومة "علاوي"

فشل البرلمان العراقي، مساء اليوم الخميس، في عقد جلسة مقررة لإعطاء الثقة للحكومة الجديدة تحت رئاسة محمد توفيق علاوي، وتم تأجيلها إلى يوم السبت المقبل؛ لعدم اكتمال النصاب، مما يدفع البلاد إلى مزيد من الخلافات السياسية.

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