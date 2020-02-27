كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. الإمارات تعلن وقف خدمات نقل الركاب "الفيري" مع إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مساء اليوم الخميس، عن وقف خدمات نقل الركاب "الفيري" مع إيران حتى إشعار آخر بسبب فيروس "كورونا" الجديد.

ونشرت "وام"، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" خبرا يؤكد على تعليق خدمات نقل الركاب "الفيري" مع إيران حتى إشعار آخر في إطار الإجراءات الاحترازية، التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

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​وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات 19 حالة، وتعافي حالتين جديدتين منه.

وأبلغت السلطات الصينية، في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

ويواصل فيروس "كورونا" تفشّيه، إذ بات منتشراً خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة، تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 2500 إصابة.