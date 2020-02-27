عاجل.. إيطاليا تعلن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس "كورونا"

أعلنت إيطاليا، مساء اليوم الخميس، وفاة 3 أشخاص جدد بسبب إصابتهم بفيروس كورونا الجديد؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 17 حالة، حسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا وانتشر الفيروس في جنوب إيطاليا، يوم الثلاثاء الماضي؛ حيث سجلت إصابات في توسكانا وصقلية، بينما أفاد جهاز الدفاع المدني الإيطالي عن تزايد في عدد المصابين، مما دفع الحكومة إلى عقد محادثات طارئة في روما بمشاركة دول مجاورة.

و"كوفيد-19" الذي تفشى في الصين نهاية شهر ديسمبر الماضي، بلغ ذروته في هذا البلد بين 23 يناير و2 فبراير، وبدأ عدد الإصابات اليومية يتراجع مذاك بحسب منظمة الصحة العالمية.

وفي الصين أصيب 77 ألف شخص بالفيروس توفي 2600 منهم، ويتفشّى الفيروس يومياً في بلدان جديدة، فقد بات منتشراً خارج الصين في أكثر من 30 دولة تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 2500 إصابة.