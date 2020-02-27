تركيا: نشدد على أهمية وقف إطلاق النار في إدلب السورية

أعلنت تركيا، مساء اليوم الخميس، أنها شددت على أهمية وقف إطلاق النار في مدينة إدلب السورية خلال المحادثات مع الوفد الروسي، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في وقت سابق من اليوم إن "المحادثات مع الوفد الروسي حول إدلب وصلت إلى نقطة معينة، وستتضح نتائج المحادثات في غضون يومين، وسنحدد موقفنا على أساسها"، حسب ما نقلت وكالة أنباء "الأناضول".

وأضاف أكار: "توجيهات رئيسنا واضحة، نبذل جهودا كقوات مسلحة من أجل جلب السلام إلى إدلب في أقرب وقت".