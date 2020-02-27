كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المسماري: سقوط 5 ضحايا من عائلة واحدة في العاصمة طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الخميس، سقوط 5 ضحايا من عائلة واحدة بسبب استهداف سيارتهم بطائرة مسيرة في العاصمة طرابلس.

وقال المسماري: "سقوط خمسة ضحايا من عائلة واحدة الأب والأم والأبناء، نتيجة استهداف سيارتهم بطائرة مسيرة في منطقة الرواجح في ضواحي طرابلس، والضحايا هم الأب سالم المبروك جمعه، والأم عائشة فرج جمعه، والأبناء أحمد سالم، وأميرة سالم، وأبرار سالم".

وأضاف "هذه جريمة من جرائم أردوغان في ليبيا في إطار تنفيذ مخططه الاستعماري الجديد"، وتسأل "هل سنسمع بيانا من غسان سلامة وفريقه أو تعليقا من محور برلين؟".

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وكان المتحدث باسم الجيش الليبي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن "عشرات القذائف العشوائية تستهدف مناطق آهله بالسكان في منطقة قصر بن غشير في خرق مستمر للهدنة من قبل العصابات الإرهابية".

وصرح يوم الثلاثاء االماضي، بأن "العصابات الإرهابية تقوم بترويع المدنيين في تخوم العاصمة طرابلس باستهدافهم بالأسلحة الثقيلة في منطقتي قصر بن غشير وعين زارة جنوب العاصمة".

وتابع: "العصابات الإرهابية بقيادة أتراك تروع المدنيين في تخوم طرابلس بالأسلحة الثقيلة من عدة مواقع داخل العاصمة؛ حيث استهدفت بيوت المدنيين في منطقة قصر بن غشير وعين زارة".