أكادير.. اعتقال شخص وضع المخدرات لطليقته في السيارة وشرطي ساعده على التبليغ

افتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الخميس ، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخصين، أحدهما موظف شرطة برتبة مقدم رئيس، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة المخدرات والتبليغ عن جريمة وهمية يعلمان بعدم حدوثها وإهانة الضابطة القضائية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ، أن موظف الشرطة المذكور كان قد أبلغ فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن أكادير بضلوع سيدة في ترويج المخدرات على متن سيارتها الخاصة، حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة من العثور بصندوق السيارة على قطع صغيرة من مخدر الشيرا تزن حوالي 20 غراما.

وأضاف المصدر أن الأبحاث والتحريات المنجزة كشفت عن الاشتباه في تورط طليق السيدة في وضع تلك المخدرات في صندوق سيارتها بتواطؤ محتمل مع الشرطي، والتبليغ بعد ذلك عن جريمة وهمية يعلمان بعدم وقوعها، وهو ما استدعى الاحتفاظ بهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، بينما تم تحصيل إفادة السيدة صاحبة السيارة كضحية لهذه الأفعال الإجرامية.