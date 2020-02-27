السعودية تكشف خطة حماية الحرمين من كورونا

كشفت المملكة العربية السعودية عن إجراءات حماية المسجد الحرام والمسجد النبوي من فيروس كورونا الجديد، الذي يثير ذعرا عالميا بعد وصوله إلى نحو 42 دولة.

وقال مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، جابر بن أحمد ودعاني، إن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تقوم بغسل أرضيات المسجد الحرام الخالية من السجاد 4 مرات يومياً لضمان سلامة قاصديه، ويتم رفع 13500 سجادة يومياً من الأماكن المخصصة للصلاة، وغسل الأماكن وتعقيمها.

وأضاف أن عملية غسل المصليات تتم بشكل دوري، حيث يطوى السجاد ويرفع ثم تغسل المصليات وتعقم ويتم تجفيفها وإعادة السجاد من خلال كوادر مؤهله تأهيل عالٍ، وتستخدم أفضل وسائل التقنية وأدوات التنظيف والتعقيم، وتقوم بكنس جميع السجاد وتعطيره يومياً.

وأكد ودعاني أن الإدارة تقوم بغسيل وتعقيم جميع الأماكن التي لا يوجد بها سجاد في المسجد الحرام 4 مرات في اليوم، ويتم عملياً الغسل والتعقيم في أوقات قياسية وبطريقة منظمة.

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كانت وزارة الخارجية السعودية أعلنت، الخميس، تعليق الدخول إلى البلاد لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنه سيتم تعليق الدخول إلى البلاد بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار الفيروس فيها خطراً.

كما قررت تعليق استخدام السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى السعودية.

وذكرت أن الجهات الصحية المختصة في السعودية تتابع عن كثب تطورات انتشار فيروس "كورونا".

وأكدت حرص الحكومة السعودية على تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ودعم جهود الدول والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه.

وبينت الخارجية السعودية أن تلك الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة، مناشدة السعوديين بعدم السفر إلى الدول التي تشهد انتشارا للفيروس.