شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة المصرية: مصر خالية تماما من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020 Advertisements متابعات_الخليج 365 ذكرت وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس، تعافي الحالة الأولى الحاملة لفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة أن مصر خالية تماما من فيروس كورنا المستجد. واجتاح فيروس كورونا القادم من الصين عددا من بلدان العالم وخلف أعداد كبيرة من الوفيات.

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