ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في إيران إلى 31 بعد تسجيل 5 حالات جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت إيران، مساء يوم الخميس، عن 5 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا وبذلك يرتفع عدد الضحايا إلى 31 شخصا بعدما قالت السلطات الطبية في وقت سابق إن عدد الضحايا بلغ 26.



وقال رئيس جامعة اردبيل شمال إيران للعلوم الطبية ”اخوان أكبري“، لوكالة ”برنا“ المحلية، إن ”السلطات شخصت 7 حالات إصابة بفيروس كورونا من أصل 57 شخصا في محافظة اردبيل“، مضيفا أنه ”لسوء الحظ فارق اثنين من المصابين الحياة نتيجة هذا الفايروس الفتاك“.

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وفي خرم آباد عاصمة محافظة لرستان غرب إيران، أكدت قناة ”در“ الإيرانية المعارضة، بوفاة شابة تبلغ من العمر 23 عاما وإصابة 16 آخرين بفيروس كورونا.

وبعدما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ظهر اليوم الخميس عن ارتفاع عدد الضحايا إلى 26 شخصا وإصابة 245 آخرين، شهدت محافظة خوزستان جنوب إيران تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة بكورونا.

وذكر رئيس جامعة الأهواز للعلوم الطبية ”جندي شابور“، أن ”مجموعة الإصابات بكورونا في خوزستان بلغت ثمانية حالات، وتوفي اليوم شخصان بالإقليم الجنوبي“.

وأرقام الضحايا والإصابات ترتفع بين الحين والآخر، فيما تعلن السلطات الرسمية عن تلك الأرقام بعد مرور وقت طويل.