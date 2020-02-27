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الإمارات تخصص أرقاما لطلب الدعم والاستفسار عن كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020

الإمارات تخصص أرقاما لطلب الدعم والاستفسار عن كورونا

الخليج 365 ـ متابعات

خصصت الإمارات أرقاما للتواصل وطلب الدعم الطبي والاستفسار عن فيروس كورونا:

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هيئة الصحة بدي: 800342

وزارة الصحة ووقاية المجتمع: 80011111

خدمة استجابة: 8001717

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