شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تخصص أرقاما لطلب الدعم والاستفسار عن كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020 الخليج 365 ـ متابعات خصصت الإمارات أرقاما للتواصل وطلب الدعم الطبي والاستفسار عن فيروس كورونا:

Advertisements هيئة الصحة بدي: 800342 وزارة الصحة ووقاية المجتمع: 80011111 خدمة استجابة: 8001717

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