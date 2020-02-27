شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عمان تعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020 Advertisements الخليج 365 ـ متابعات أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا 2019 مرتبطة بالسفر إلى إيران.

وأوضحت وكالة الأنباء العمانية أن المريض كان يخضع للحجر المنزلي وهو في حالة مستقرة. وبهذا الإعلان يصبح عدد الحالات المسجلة في السلطنة(6)حالات حتى تاريخ هذا البيان وجميع الحالات في حالة صحية مستقرة ولاتوجد أي وفيات.

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