روحاني: ندعو الإيرانيين للإمتناع عن السفر وتفادي التنقل غير الضروري

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن "المركز الوطني لمواجهة فيروس كورونا هو المسؤول الوحيد وعلى جميع المؤسسات تنفيذ قراراته". ودعا روحاني "الشعب الإيراني إلى الامتناع عن السفر وتفادي التنقل غير الضروري".
وكان قد أشار الرئيس الإيراني إلى أن بلاده "لا تعتزم فرض حجر صحي كامل على أي مدن وبلدات رغم تفشي فيروس كورونا الجديد (Covid-19) في جميع أنحاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
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