نيبينزيا: الحل الوحيد لمشكلة إدلب وسوريا بشكل عام هو طرد الإرهابيين

أعلن ممثل ​روسيا​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​، ​فاسيلي نيبينزيا​، خلال جلسة ​مجلس الأمن الدولي​، ان "الحل طويل الأمد الوحيد لمشكلة إدلب، وبصراحة ل​سوريا​ بأكملها هو الطرد النهائي ودون رجعة، للإرهابيين من هذا البلد".

هذا وأكد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​، في وقت سابق، ان "​تركيا​ لم تتمكن من الوفاء بالعديد من الالتزامات الرئيسية لحل المشاكل المحيطة بإدلب السورية، وعلى وجه الخصوص، لم تقم بفصل المعارضة المسلحة، المستعدة للحوار مع ​الحكومة​ في إطار العملية السياسية، عن الإرهابيين".