نيبينزيا: الحل الوحيد لمشكلة إدلب وسوريا بشكل عام هو طرد الإرهابيين

أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، ان "الحل طويل الأمد الوحيد لمشكلة إدلب، وبصراحة لسوريا بأكملها هو الطرد النهائي ودون رجعة، للإرهابيين من هذا البلد".
هذا وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، ان "تركيا لم تتمكن من الوفاء بالعديد من الالتزامات الرئيسية لحل المشاكل المحيطة بإدلب السورية، وعلى وجه الخصوص، لم تقم بفصل المعارضة المسلحة، المستعدة للحوار مع الحكومة في إطار العملية السياسية، عن الإرهابيين".
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