الصحة المصرية: عدد المصابين بحادث انقلاب قطار الإسكندرية بلغ 36 مصابًا

أعلنت مديرية ​الصحة​ بمحافظة مطروح المصرية، أن "عدد المصابين في حادث انقلاب قطار ​الإسكندرية​ - مطروح بلغ 36 مصابًا، وإنه تم توزيع الحالات ​المستشفيات​ القريبة من موقع الحادث لتلقي الرعاية اللازمة"، موضحة انه "تم الدفع بعشرات سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين".

من ناحية أخرى، كلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح، بـ"البحث والتحري عن ظروف وملابسات الحادث".