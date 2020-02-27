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الصحة السورية تؤكد عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في سوريا

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أعلنت مديرية المخابر في ​وزارة الصحة السورية​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "عدم تسجيل أي إصابة ب​فيروس كورونا​ في ​سوريا​، والمخبر المرجعي أجرى خلال الشهر الحالي تحاليل لـ150 عينة أظهرت إصابة بفيروس ​الإنفلونزا​ الموسمية إضافة إلى ال​حالات​ الأربع المشار إليها".

ولفتت الى ان "المخبر المرجعي مجهز بوسائل التشخيص والشواهد المعيارية المطلوبة لإجراء التحاليل، وينفذ مهامه في الكشف عن حالات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية وإنفلونزا الخنازير وغيرها"، مشيرة إلى أن "المخبر المرجعي يستقبل العينات للحالات المشتبه بها من ​المستشفيات​ والمراكز الصحية في مختلف المحافظات طيلة أيام الأسبوع ونتيجة التحليل تظهر بعد خمس ساعات".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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