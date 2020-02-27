الصحة السورية تؤكد عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في سوريا

أعلنت مديرية المخابر في وزارة الصحة السورية، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في سوريا، والمخبر المرجعي أجرى خلال الشهر الحالي تحاليل لـ150 عينة أظهرت إصابة بفيروس الإنفلونزا الموسمية إضافة إلى الحالات الأربع المشار إليها".
ولفتت الى ان "المخبر المرجعي مجهز بوسائل التشخيص والشواهد المعيارية المطلوبة لإجراء التحاليل، وينفذ مهامه في الكشف عن حالات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية وإنفلونزا الخنازير وغيرها"، مشيرة إلى أن "المخبر المرجعي يستقبل العينات للحالات المشتبه بها من المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف المحافظات طيلة أيام الأسبوع ونتيجة التحليل تظهر بعد خمس ساعات".
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