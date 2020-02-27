منظمة الصحة العالمية تحذر من "الخطأ القاتل" فيما يخص كورونا

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أنه "سيكون خطأ قاتلا أن تفترض أي دولة أنها لن تتعرض للفيروس الجديد، وإن الدول الغنية التي ربما كانت تعتقد أنها أكثر أمانا يجب أن تتوقع مفاجآت".
واعتبر أن "إيران التي سجلت حتى الآن أكبر عدد من الوفيات خارج الصين قد تشهد أسوأ مما هو عليه الحال حتى الآن، وأن تسجيل إيطاليا لحالات إصابة كانت مفاجأة حقاً، لذلك حتى العديد من البلدان المتقدمة الأخرى يجب أن تتوقع بعض المفاجآت".
وأشار في تصريح صحفية، إلى أن "هناك احتمال لتفشي الفيروس بصورة وبائية... هذا ليس وقت الخوف، هذا وقت اتخاذ إجراءات لمنع العدوى وإنقاذ الأرواح الآن."
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