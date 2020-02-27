الدفاع التركية: نبحث مع روسيا فتح المجال الجوي السوري أمام الطائرات المسيرة

كشف ​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي أكار​، أن "بلاده تبحث مع ​روسيا​ فتح المجال الجوي فوق إدلب السورية أمام الطائرات المسيرة، المسلحة وغير المسلحة"، موضحاً ان "​تركيا​ متفائلة بشأن المحادثات الجارية بين مسؤولين أتراك وروس في ​أنقرة​ حول منطقة إدلب في شمال غرب ​سوريا​".

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