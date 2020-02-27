الصحة الكويتية: فرض إقرار على المغادرين يتضمن التعهد بالبقاء بحجر صحي

أعلنت ​وزارة الصحة​ الكويتية أنها "فرضت إقراراً على المغادرين يتضمن التعهد بالبقاء في حجر صحي عند العودة للحد من انتشار ​كورونا​"، كما أعلنت الوزارة عن توزيع مليون كمامة مجاناً على مواطنيها.

وكانت قد طلبت وزارة الخارجية الكويتية، من كافة المواطنين الكويتيين الذين غادروا إلى دول مجلس التعاون الخليجي عبر الحدود البرية بواسطة البطاقة المدنية بالعودة إلى البلاد بالسرعة الممكنة.

ولفتت الوزارة في بيان صحفي إلى أن هذه الدعوة "للاستفادة من فترة السماح المحدودة التي منحتها حكومة المملكة العربية السعودية، وإن هذه الدعوة تخص من غادر باستخدام البطاقة المدنية ولا تنطبق على مستخدمي جوازات السفر وذلك بسبب الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد". مشدداً على ضرورة "الالتزام باستخدام جواز السفر خلال هذه المرحلة لتسهيل أمورهم".