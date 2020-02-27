لافروف يبحث مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح العلاقات الروسية الفلسطينية

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​، في بيان، ان "الوزير ​سيرغي لافروف​ بحث مع حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية ل​حركة فتح​ العلاقات الروسية الفلسطينية، وسبل تعميق الحوار السياسي حول قضايا ​الشرق الأوسط​"، وتم خلال اللقاء تركيز الاهتمام على "مواصلة تطوير العلاقات الروسية الفلسطينية التي تتسم تقليديا بالطابع الودي، مع التركيز على تعميق الحوار السياسي حول مشاكل الشرق الأوسط الملحة".

وأكد لافروف "التمسك بمبدأ الدولتين، وعدم وجود أي بديل عن المفاوضات المباشرة بين ​الفلسطينيين​ والإسرائيليين تحت رعاية اللجنة ​الرباعية الدولية​، وتم التأكيد على أهمية الاستعادة السريعة للوحدة الوطنية الفلسطينية استنادا للبرنامج السياسي ل​منظمة التحرير الفلسطينية​".