إدارة مطار معيتيقة في ليبيا: سنستأنف الرحلات الجوية من وإلى المطار

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الليبي، عن "استئناف الرحلات الجوية من وإلى ​المطار​، بعد تعليقها لساعات إثر قصف طال منطقته". وأصبح مطار معيتيقة، الذي يقع على مشارف شرق ​طرابلس​، المطار الوحيد الذي يخدم العاصمة منذ تدمير المطار الدولي الرئيسي خلال الاشتباكات بين الفصائل المتحاربة قبل 6 أعوام في طرابلس.

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