منتدى يالطا الاقتصادي: سوريا أكدت مشاركتها بالمنتدى

أعلنت مديرة الإدارة الدولية لمنتدى يالطا ​الاقتصاد​ي الدولي، مارغريتا بوليشيفا، أن "الوفد السوري الرسمي سيشارك في المنتدى الذي سيعقد، في نيسان المقبل، في شبه جزيرة ​القرم​ وذلك من خلال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، محمد سامر ​الخليل​، ومدير عام الهيئة العامة للصادرات والإنتاج المحلي، إبراهيم ميدو، وكذلك مدير إدارة التخطيط والتعاون الدولي في ​وزارة النفط السورية​، محمد جيرودية"، مؤكدة أن "الوفد السوري الرسمي يحضر المنتدى بشكل منتظم".

هذا ويعتبر منتدى يالطا الاقتصادي الدولي حدثا دوليا ينعقد كل عام في شبه جزيرة القرم، حيث عقد عام 2019 في الفترة ما بين 18- 20 نيسان، وناقش القضايا الاقتصادية والأعمال التجارية.