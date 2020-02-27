بوتين يزور "جزيرة الأحلام" في موسكو

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصحبة عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، حديقة الملاهي المسماة بـ"جزيرة الأحلام" وذلك قبل يومين من افتتاحها الرسمي، كما أتيحة الفرصة لتلاميذ دور الأيتام ومؤسسات اجتماعية أخرى والأطفال في الأسر الكبيرة لزيارة جزيرة الأحلام مع الرئيس حيث تبادلوا معه انطباعاتهم عنها.
يذكر أن مراسم الافتتاح الرسمي لـ"جزيرة الأحلام"، باعتبارها أكبر مدينة ملاه مسقوفة في روسيا وأوروبا، ستقام السبت 29 شباط الجاري، وهي تضم 9 أقسام، أنشئت بفضل جهود المستثمرين. أما سلطات موسكو فأنشأت البنية التحتية وطورت طرق المواصلات في المنطقة المحيطة بمدينة الملاهي، ومساحتها الإجمالية 240 ألف متر مربع ويمكن أن يزورها كل عام 12 مليون فرد.
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