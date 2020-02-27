بوتين يزور "جزيرة الأحلام" في موسكو

زار الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ بصحبة عمدة ​موسكو​، ​سيرغي سوبيانين​، ​حديقة​ الملاهي المسماة بـ"جزيرة الأحلام" وذلك قبل يومين من افتتاحها الرسمي، كما أتيحة الفرصة لتلاميذ دور الأيتام ومؤسسات اجتماعية أخرى و​الأطفال​ في الأسر الكبيرة لزيارة جزيرة الأحلام مع الرئيس حيث تبادلوا معه انطباعاتهم عنها.

يذكر أن مراسم الافتتاح الرسمي لـ"جزيرة الأحلام"، باعتبارها أكبر مدينة ملاه مسقوفة في ​روسيا​ و​أوروبا​، ستقام السبت 29 شباط الجاري، وهي تضم 9 أقسام، أنشئت بفضل جهود المستثمرين. أما سلطات موسكو فأنشأت البنية التحتية وطورت طرق المواصلات في المنطقة المحيطة ب​مدينة الملاهي​، ومساحتها الإجمالية 240 ألف متر مربع ويمكن أن يزورها كل عام 12 مليون فرد.