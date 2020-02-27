الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا مستقرا يسيطرعلى الحوض الشرقي للمتوسّط حتى صباح يوم السبت حيث يتأثر تدريجياً بمنخفض جوي مما يؤدي الى طقس متقلّب وماطر ويستمر حتى ظهر يوم الأحد".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي ب​درجات الحرارة​ وانخفاض إضافي بنسبة الرطوبة، يتحول تدريجياً خلال ​النهار​ الى غائم جزئياً كما تنشط الرياح أحياناً وتتساقط ​أمطار​ خفيفة متفرقة اعتباراً من المساء خاصة في المناطق الداخلية.

السبت: غائم جزئيّاً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتحول تدريجياً خلال النهار الى غائم وتتساقط أمطار متفرّقة تشتدغزارتها اعتباراً من الليل وتكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح قوية تصل سرعتها الى ٧٠ كلم/ساعة خاصة في المناطق الشمالية كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ١٧٠٠ متر وما فوق وتتدنى ليلاً لتلامس ال ١٥٠٠متر.

الأحد: غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية مع بعض الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠ متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجياً خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم.