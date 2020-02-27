أبي خليل: إنجاز البدء بحفر أول بئر نفطي في لبنان ما كان ليحصل لولا جهد 10 سنوات

أكد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​سيزار أبي خليل​ في حديث تلفزيوني، أن "الانجاز اليوم فيا يتعلق ببدء الحفر في أول بئر نفطي في لبنان ما كان ليحصل لولا جهد وتعب عشر سنوات بدأ مع رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ في شهر تشرين الثاني 2009، عندما استلم مسودة من الوزير السابق الان طابوريان"، مشيرا الى ان "باسيل سرع وتيرة العمل وفي 17 اب 2010 وصلنا الى قانون الموارد البترولية في ​المياه​ الاقليمية اللبنانية"، مؤكدا أن "هناك ثلاثة قواعد للحوكمة في موضوع البترول تبدأ بوزير الطاقة ومن ثم هيئة ادارة قطاع البترول ومن بعدها ​مجلس الوزراء​، وهذه المنظومة من الحوكمة من الأفضل عالميا وهذا الامر معترف به من كل الهيئات التي تراقب الشفافية".

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