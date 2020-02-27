توقيف 6 شبان داخل خيمة في ساحة النور بحوزتهم مخدرات

دهمت دورية من ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​ احدى الخيم الموضوعة عند ​ساحة النور​ في ​طرابلس​، بعد الاشتباه بقيام عدد من الشبان بتعاطي ​المخدرات​.

وقد تمكنت الدورية، من توقيف 6 شبان بحوزتهم كمية صغيرة من المخدرات بهدف التعاطي. وتم تحويلهم للفصيلة المعنية، في حين قام صاحب الخيمة "م.م" بتحطيم خيمته رفضا للممارسات التي كانت تقام بداخلها.