توقيف 6 شبان داخل خيمة في ساحة النور بحوزتهم مخدرات

دهمت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي احدى الخيم الموضوعة عند ساحة النور في طرابلس، بعد الاشتباه بقيام عدد من الشبان بتعاطي المخدرات.
وقد تمكنت الدورية، من توقيف 6 شبان بحوزتهم كمية صغيرة من المخدرات بهدف التعاطي. وتم تحويلهم للفصيلة المعنية، في حين قام صاحب الخيمة "م.م" بتحطيم خيمته رفضا للممارسات التي كانت تقام بداخلها.
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