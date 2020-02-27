وزارة الصحة تكشف خططها لمواجهة “كورونا”: لم نسجل أي حالة ولم ننصح باقتناء الكمامات لأن الوضع لا يدعو لذلك

كشفت وزارة الصحة عن مساء اليوم الخميس عن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

وأكد محمد اليوبي مدير مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض في وزارة الصحة، في ندوة صحافية عقدها بالرباط، عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في المغرب، مشيرا إلى وجود برنامج وطني لترصد الفيروس، في جميع المعابر الحدودية والمطارات.

وحول اختفاء الكمامات الواقية وارتفاع أسعارها، قال اليوبي إن الوزارة لم تدع لاقتنائها لأن الوضع حاليا بالمغرب لا يدعو لذلك.

اليوبي أكد أن الخطة الوطنية لمواجهة هذا الوباء تنقسم إلى عدة محاور، حيث تأتي في المرتبة الأولى مرحلة اليقظة والمراقبة، يليها التكفل بأي حالة مؤكدة “من أجل مصلحة المريض والتحكم في انتشار الفيروس”، ثم “تهييء كل ما يتعلق بالمختبرات” فضلا عن التواصل مع وسائل الإعلام ومع العاملين في قطاع الصحة والرأي العام.

وأضاف المتحدث أن المخطط ينقسم إلى جزئين، أولهما الكشف المبكر عن أية حالة تأتي من الخارج، والثاني يتعلق بالتكفل بالحالات التي يشتبه في إصابتها ومنعها الفيروس إن وجد من الإنتشار.

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وأشار إلى أن الفيروس الجديد لا يمكن التمييز بسهولة بين أعراضه وأعراض الأمراض العادية مثل الزكام والحمى، مشيرا إلى أن البرنامج وضع معايير محددة لتحديد الأعراض التي تدل على الفيروس.

وأكد اليوبي تخصيص قاعة بكل مستشفيات المملكة في مختلف الأقاليم لاستقبال أي حالة مشتبه في حملها للفيروس، مشددا على توفر الكفاءات العالية لإنجاز تحاليل وتشخيص المرض، في مختبر معهد الصحة بالرباط ومعهد باستور بالبيضاء.

وأكد اليوبي أن 19 حالة تم الإشتباه فيها لحد اليوم، تم التأكد من خلوها جميعا من الفيروس بعد إجراء التحاليل الطبية.