“مكافحة الأخبار الزائفة”.. الشرطة تعتقل شاباً ادعى انتشار كورونا بتطوان

أوقفت الشرطة في مدينة تطوان، اليوم الخميس، شاباً ظهر في شريط فيديو يُخبِر بانتشار فيروس كورونا المميت، داخل المدينة.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، عبر حسابها الرسمي في تويتر، إنه تم توقيف شخص بمدينة تطوان، “ظهر في شريط فيديو مدعياً تسجيل وفيات مزعومة بسبب فيروس ‎كورونا الوبائي”.

وأضافت مغردة عبر وسم “#مكافحة_الأخبار_الزائفة”، إنه تم إيداع الشخص المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة.

وتحدث الشاب حول وصول الفيروس إلى مدينة تطوان، مدعياً انتشاره فيها، وحذر مشاهدي الفيديو من الاقتراب نحوه، أو السلام عليه، وزعَم قائلاً إن “أزمة المدينة ستختفي في 2020، بسبب اختفاء البشر”، حسب تعبيره.