استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، مستشار الملك محمد السادس فؤاد عالي الهمة، في العاصمة القطرية الدوحة.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أنه جرى خلال هذه المقابلة، التي حضرها أيضا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
ونقل فؤاد عالي الهمة، في بداية اللقاء، تحيات الملك محمد السادس، وتمنياته للأمير بموفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري بدوام النماء والرفعة، فيما حمله أمير قطر بدوره تحياته للملك وتمنياته له بموفور الصحة والسداد، وللشعب المغربي الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار.
وأعرب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بهذه المناسبة، عن شكره على قرار الملك محمد السادس تعبئة كل طاقات وخبرات المملكة المغربية للمساهمة في تنظيم بطولة كأس العالم قطر 2022.
وكانت وزارة الداخلية المغربية، قالت في وقت سابق إنه “تم عقد عدة لقاءات عمل جمعت وزير الداخلية والجنرال دو كوردارمي قائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني بوفد رفيع المستوى من دولة قطر”.
وأوضحت، في بلاغ، إن “جلسات العمل هاته قد خصصت لتدارس سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في ميدان تأمين التظاهرات الرياضية الكبرى، في أفق تنظيم دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم سنة 2022”.
كانت هذه تفاصيل خبر شكر مساهمة المغرب في تنظيم كأس “قطر 2022”.. تميم يستقبل مستشار الملك الهمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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