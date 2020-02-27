المغرب التطواني “يفك” ارتباطه بالمدرب الإسباني أنخيل

قرر المكتب المديري لنادي المغرب أتلتيك تطوان، برئاسة محمد رضوان الغازي، اليوم الخميس، إقالة الإسباني أنخيل إدواردو فياديرو أدريزولا من مهامه كمدرب للفريق الأول، كما أشار إليه “اليوم 24″ سابقا.

وأوضح الفريق التطواني، في بلاغ له، أن المكتب المديري قرر الانفصال عن المدرب الإسباني، معتبرة الخطوة هي الحل الأفضل في الوقت الراهن، بسبب النتائج السلبية التي حصدها في الفترة الأخيرة، والتي قال إنها لا تتماشى وطموحات المكتب المديري للنادي، الذي يراهن هذا الموسم على احتلال إحدى المراتب الخمسة الأولى في سبورة الترتيب.

وشدد البلاغ ذاته على كون المكتب المديري لـ”الماط” منح أكثر من فرصة للمدرب الإسباني من أجل إيجاد حل لمرحلة الفراغ التي مر منها الفريق، إلا أن الأخير عجز عن ذلك ولم يستطع أن يعيد الفريق إلى سكة الانتصارات في 7 مقابلات متتالية، مما عجل بإقالته من مهامه.