جولس: إصابة خطيرة لطفل بحروق متفرقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب مساء اليوم الخميس، في جولس، طفل يبلغ من العمر ثلاثة أعوامٍ ونصف، إثر حروق طالت أنحاء متفرقة في جسده.

وقدّم طاقم طب الإسعافات الأولية للطفل، ونقله إلى مستشفى "رمبام" لاستكمال تلقّي العلاج الطبي.

وأفاد مركز حيان الطبي بكفر ياسيف، بأنّ الطفل تعرّض "لحروق متفرقة بالجسد، درجة ثانية وثالثة"، موضحا أنه "نظرا لصعوبة الحالة تم إيصاله (الطفل) بجهاز التنفس الاصطناعي ومن ثم نقل لغرفة العلاج المكثف".

ولم تُعرَف بعد، الأسباب التي أدّت إلى إصابة الطفل بالحروق.

يُذكر أن غالبية المُصابين بالحوادث المنزلية في البلاد، هم أطفال عرب.