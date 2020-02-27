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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020
الخليج 365 ـ متابعات
أعلنت مصر للطيران تعلن إلغاء حجز جميع الركاب حاملي تأشيرة العمرة حتى إشعار آخر.
و قررت حكومة المملكة اتخاذ إجراءات احترازية أولها تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً.
كما قررت تعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس #كورونا الجديد (19-COVID) منها خطراً، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالمملكة.
واتخذت قرارا بتعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لبطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، ويستثنى من ذلك السعوديون الموجودون في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطنو دول مجلس التعاون الموجودون داخل المملكة حالياً.
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