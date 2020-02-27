شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيطاليا تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 17 حالة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت إيطاليا، اليوم الخميس، 27/شباط/2020، وفاة 3 أشخاص جدد متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 17.

Advertisements

وفي الأيام القليلة الماضية، أصبحت إيطاليا أكثر بلدان أوروبا تضرراً من الفيروس، حيث تمّ تسجيل أكثر من 300 إصابة و 11 حالة وفاة.

وعلى الرغم من ذلك، اعتبر جيرانها أنّ إغلاق الحدود في ما بينها سيكون بمثابة إجراء "غير متناسب".