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إيطاليا تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 17 حالة

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020

إيطاليا تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 17 حالة

الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت إيطاليا، اليوم الخميس، 27/شباط/2020، وفاة 3 أشخاص جدد متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 17.

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وفي الأيام القليلة الماضية، أصبحت إيطاليا أكثر بلدان أوروبا تضرراً من الفيروس، حيث تمّ تسجيل أكثر من 300 إصابة و 11 حالة وفاة.

وعلى الرغم من ذلك، اعتبر جيرانها أنّ إغلاق الحدود في ما بينها سيكون بمثابة إجراء "غير متناسب".

 

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