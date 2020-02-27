الصحة البحرينية: جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا ليست في خطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أكدت الدكتورة صفاء الخواجة استشارية الامراض المعدية بوزارة الصحة البحرينية أن جميع الحالات الـ٣٣ المصابة بفيروس كورونا (كوفيد١٩) ليست في خطر وتتماثل للشفاء وتتلقى العلاج والرعاية اللازمة، حيث تخضع للمتابعة الحثيثة تحت إشراف طاقم طبي متخصص.

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ولفت الدكتورة الخواجة إلى "أن الحالات التي تم تسجيلها والبالغة ٣٣ حالة تم إخضاعها للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات العالمية وإرشادات مجلس الصحة الخليجي، حيث تظهر جميعها تحسنًا ملحوظًا وتتماثل للشفاء بصورة إيجابية".

وشددت على ضرورة قيام جميع المواطنين والمقيمين القادمين من إيران أو إحدى الدول الموبوءة في الشهر الجاري الاتصال بشكل فوري على الرقم 444 لجدولة موعد الفحص باعتبارهم مصدرًا لنشر الفيروس لعائلاتهم والمجتمع، وشددت على ضرورة التقيد بتعليمات إجراءات الحجر المنزلي لمنع انتشار الفيروس، مشيرة إلى أهمية الالتزام بتطبيق كافة الإرشادات والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة، لضمان سلامة الجميع وضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وما تم الإعلان عنه من تدابير وقائية.

ودعت الدكتورة صفاء الخواجة جميع المواطنين والمقيمين للالتزام بطرق الوقاية من فيروس الكورونا (كوفيد 19) والتي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية وذلك بتنظيف اليدين بالصابون والماء أو بالكحول المعقم باستمرار، وتغطية الفم والأنف أثناء السعال أو العطس وذلك باستخدام منديل ورقي أو أعلى الذراع، وتجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص المصابين بأعراض أو علامات نزلات البرد، وتجنب لمس الافرازات من الشخص المصاب مثل اللعاب أو الإفرازات الأنفية.