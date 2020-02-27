الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على تركيين لمشاركتهما في التنقيب شرقي المتوسط

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020 Advertisements الخليج 365 ـ متابعات فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، 27/شباط/2020، عقوبات على مواطنين تركيين.

وجاءت العقوبات على خلفية مشاركة الشخصين في أعمال التنقيب عن النفط شرقي المتوسط. وتعدّ منطقة شرق المتوسط من المناطق الغنية بالغاز الطبيعي؛ وتقدّر هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية مخزونات الغاز الطبيعي في تلك المنطقة بـتريليونات الأمتار المكعبة، التي تساوي قيمتها مئات المليارات من الدولارات، فضلا عما تحتويه من الملايين من براميل النفط.

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