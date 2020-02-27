شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تعلن تعليق خدمات نقل الركاب "الفيري" مع إيران بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020 Advertisements الخليج 365 ـ متابعات أعلنت الإمارات، اليوم الخميس، تعليق خدمات نقل الركاب "الفيري" مع إيران حتى إشعار آخر.

وقالت إن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا. وارتفعت عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران إلى 26 والإصابات إلى 254 حالة

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