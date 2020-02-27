شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بسبب كورونا .. الإمارات تعلق مؤقتاً التنقل بالهوية الوطنية لمواطني الدولة ودول الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020 الخليج 365 - وكالات قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات تعليق التنقل بإستخدام بطاقة الهوية الوطنية بصفة مؤقتة لمواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي اعتبارا من الساعة 12:01 بعد منتصف الليل من يوم الجمعة الموافق 28/2/2020 .

Advertisements وبحسب الهيئة، فإن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة إجراءات احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد . واكدت الهيئة الزامية استخدام وثيقه جواز السفر المعتمد لبيان ورصد حركه تنقل الأفراد من وإلى الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطرا على المواطنين والمقيمين على أرض الدولة. وأشارت الهيئة إلى أنه تم إستثناء مواطني الدولة المتواجدين في الخارج الذين غادروا ببطاقة الهوية وكذلك مواطني مجلس التعاون المتواجدين داخل الدولة قبل صدور هذا القرار وتعتبر هذه الإجراءات مؤقته وتخضع للمراجعة وتقييم الأثر.

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