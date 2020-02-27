شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالفيديو.. ذعر يصيب سكان قرية بشمال إيران بعد دفن ضحايا كورونا قرب منازلهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020

الخليج 365 ـ متابعات

احتج مواطنون في شمال إيران، اليوم الخميس، 27/شباط/2020، على دفن حالتي وفاة بفيروس كورونا قرب منازلهم في المنطقة التي يسكنونها.



وقال المواطنون: خرجنا باحتجاجات لمنع دفنهم في هذه المقبرة لأن البيوت لا تبعد سوى 20 متراً عن المقبرة ولكن الشرطة هددتنا والمكان محاصر.

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وأعلنت إيران اليوم عن ارتفاع وفيات كورونا إلى 26 وعدد الإصابات إلى 254.