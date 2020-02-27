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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالفيديو.. ذعر يصيب سكان قرية بشمال إيران بعد دفن ضحايا كورونا قرب منازلهم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020
الخليج 365 ـ متابعات
احتج مواطنون في شمال إيران، اليوم الخميس، 27/شباط/2020، على دفن حالتي وفاة بفيروس كورونا قرب منازلهم في المنطقة التي يسكنونها.
وقال المواطنون: خرجنا باحتجاجات لمنع دفنهم في هذه المقبرة لأن البيوت لا تبعد سوى 20 متراً عن المقبرة ولكن الشرطة هددتنا والمكان محاصر.
وأعلنت إيران اليوم عن ارتفاع وفيات كورونا إلى 26 وعدد الإصابات إلى 254.
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