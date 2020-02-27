وسائل إعلام: إصابة لاعب كرة قدم إيطالي بكورونا الجديد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أكدت تقارير إعلامية محلية أن لاعب كرة قدم إيطالي، ثبت إصابته بفيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) بعد ظهور أعراض الإنفلونزا عليه قبل مباراة في بطولة دوري الدرجة الثالثة مطلع الاسبوع الماضي.
وتابعت التقارير أن اللاعب الذي ينشط في فريق بينيسي، والذي ظل مجهول الهوية، خضع للفحص يوم الاثنين الماضي للكشف عن أي أعراض لإصابته بالفيروس الذي انتشر في الصين منذ ديسمبر الماضي.
وكان من المقرر أن يشارك اللاعب في مباراة أمام فريق يوفنتوس لأقل من 23 عاما، لكنه شعر بهزال وضعف وظهرت علامات الحمى عليه قبل المباراة.
وأضافت التقارير أن اللاعب يخضع للعلاج في مستشفى، اليوم الخميس، في مدينة سيينا، حيث يقع مقر فريق بيانسي في بلدة بيانكاستانياو.
وقررت رابطة "ليجا برو"، المسؤولة عن تنظيم دوري الدرجة الثالثة، إلغاء العديد من المباريات في المرحلة التاسعة، والتي كانت مقررة يومي الأربعاء والخميس، كما قلصت مباريات المرحلة المقبلة لتقام يومي الأحد والأثنين.
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