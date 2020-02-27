شكرا لقرائتكم خبر

صدام بين رئيس وزراء بريطانيا والاتحاد الأوروبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن

ذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيضع المملكة المتحدة في مسار تصادمي مع الاتحاد الأوروبي، عندما يضع الخطوط الحمراء لحكومته قبل بدء المحادثات بشأن اتفاق للتجارة الحرة الأسبوع المقبل، وذلك بعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه لن يتم إبرام أي اتفاق ما لم توقع بريطانيا على بنود تضمن عدم حصولها على ميزة تنافسية من خلال تقويض لوائح التكتل، لكن مكتب جونسون شدد على ضرورة «الاستقلال الكامل»، وأكد أن رئيس الوزراء سينسلخ عن ذلك الاتفاق ويقيم علاقات تجارية مع أقرب الأسواق للمملكة المتحدة بدون اتفاق رسمي إذا اقتضت الضرورة.