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نشر الإشاعات يعتقل 142 إيرانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

142 مواطنا إيرانيا اعتقلهم واحتجزهم نظام الملالي على مدار الأيام الماضية، بداعي ترويج إشاعات حول انتشار مرض كورونا في البلاد، في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الرسمية عن ارتفاع عدد المصابين إلى 245 شخصا، ووفاة 26 حالة من المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وسجلت محافظة قم الإيرانية 63 حالة، والعاصمة الإيرانية 26 حالة، وسط تأكيدات بأن عدد الضحايا أكبر بكثير مما تعلنه السلطات الإيرانية.

وبعد ساعات من الكشف عن إصابة 3 مسؤولين إيرانيين بفيروس كورونا، أفادت وسائل إعلام بوفاة لاعبة كرة قدم شهيرة وموسيقيين شهيرين بكورونا.

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وذكرت أنباء «ركنا» الإيرانية أن لاعبة كرة القدم في الصالات والعضو السابق في المنتخب النسوي لكرة القدم الإيرانية، إلهام شيخي، توفيت في قم بسبب إصابتها بكورونا، فيما أعلن الشاعر شمس لنكرودي، عبر صفحته على إنستجرام، عن وفاة الموسيقيين الشقيقين محمد ومجيد جمشيدي بالفيروس.

ويتهم ناشطون ومواطنون الحكومة الإيرانية بالاستمرار في التكتم على حقيقة أعداد الوفيات والمصابين، كما تحاول عمدا التقليل من شدة انتشار الفيروس في البلاد للتغطية على سوء إدارة الأزمة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة العراقية أمس عن تسجيل أول إصابة بفيروس «كورونا» في العاصمة بغداد، وأفاد المتحدث باسم الوزارة في بيان صحفي أنه تم اكتشاف حالة الإصابة بفيروس «كورونا» لدى شاب في بغداد قدم إلى العراق من إيران، وتم الكشف عن الإصابة أثناء مراجعته إحدى المؤسسات الصحية.