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الجامعة العربية تدعو لتوحيد الجهود لمنع كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - القاهرة

دعت جامعة الدول العربية إلى ضرورة تكاتف الجهود العربية من أجل توحيد إجراءات التأهب والاستجابة والتصدي لمنع انتقال وانتشار فيروس كورونا، مشددة على أهمية تعزيز التواصل بين الدول العربية الأعضاء، وتبادل المعلومات والتنسيق المستمر بين الهيئات الصحية والقطاعات ذات العلاقة، وتقديم كل الدعم إلى الدول المتأثرة بالفيروس عند رصد حالات الإصابة.

وأعربت الأمين العام المساعد بالجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، خلال كلمة الأمانة العامة للجامعة العربية في افتتاح الدورة العادية 53 لمجلس وزراء الصحة العرب عن تقديرها للجهود الاحترازية التي اتخذتها الصين ومختلف الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية، خاصة في ظل الظروف الصحية الطارئة التي يشهدها العالم للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.