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صواريخ الأسد تقضي على أسرة سورية في إدلب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - دمشق

قتل رجل وزوجته واثنان من أطفالهما في قصف صاروخي استهدفت به قوات النظام السوري مدينة إدلب السورية، بحسب بيان للمرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، ومقره بريطانيا.

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وأكد المرصد في بيان على موقعه الالكتروني بالأمس أن 4 مدنيين، بينهم امرأة، قد لقوا مصرعهم بسبب قصف جوي روسي على قرية أرنبة بجنوب مدينة إدلب السورية.

ونفت تقارير إعلامية سورية وروسية صحة أنباء عن سيطرة المعارضة السورية المدعومة من تركيا على مدينة سراقب الاستراتيجية بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، وذكرت وكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا) أن وحدات من الجيش تصدت «لهجوم كبير تشنه المجموعات الإرهابية المدعومة من النظام التركي على محور سراقب، وقضت على عشرات الإرهابيين».

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن مصدر عسكري روسي نفيه للتقارير التي تحدثت عن سيطرة فصائل المعارضة على سراقب، وقال المصدر إن «القوات الحكومية السورية نجحت في صد الهجمات التي نفذها المسلحون على مدينة سراقب، والمدينة تبقى تحت سيطرة الحكومة السورية بشكل كامل».