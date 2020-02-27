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حملة ترمب تقاضي نيويورك تايمز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - واشنطن رفعت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دعوى قضائية بتهمة التشهير ضد صحيفة نيويورك تايمز، متهمة الصحيفة بنشر مزاعم كاذبة بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016 . وجاء في القضية، التي رفعت أمام المحكمة العليا في ولاية نيويورك، أن الصحيفة «نشرت عن عمد بيانات كاذبة وتشهيرية» بسبب «تحيزها ضد» ترمب و»سعيها للتأثير بشكل غير لائق على الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر». وتعد الخطوة تصعيدا في نزاع الرئيس الطويل مع وسائل الإعلام، حيث انتقد التغطية الانتقادية له ووصفها بأنها «أخبار كاذبة»، وتتعلق القضية بمقال نشر في مارس الماضي للمحرر ماكس فرانكل بعنوان «علاقة الشيء مقابل الشيء بين ترمب وروسيا».



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