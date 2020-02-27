شكرا لقرائتكم خبر

هادي: الانقلابيون لم يجنحوا للسلام مطلقا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن، الجوف

فيما وصلت وزيرة خارجية السويد آن ليند أمس إلى العاصمة الموقتة عدن، أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي التزام بلاده ببنود اتفاق ستوكهولم رغم انتهاك الميليشيات الانقلابية له بعد مرور أكثر من عام على توقيعه.

وجدد حرصه الدائم على العمل مع المجتمع الدولي بما يؤدي إلى تحقيق تطلعات السلام في جوانبها واتجاهاتها المختلفة، مضيفا «سنسلك كل الطرق الداعمة له والرامية لتحقيقه مهما كانت صعوبتها وتعقيداتها»، وأشاد خلال استقباله آن ليند والوفد المرافق لها، بالمساعي والجهود الحميدة التي بذلتها وما زالت تبذلها السويد في سبيل تحقيق السلام والاستقرار المنشود.

وقال «إن الانقلابيين لم يجنحوا للسلام مطلقا، ولا توجد رغبة لديهم بذلك إلا متى ما شعروا بحاجتهم إلى مناورات لتحقيق أهداف وغايات يكسبون من خلالها الوقت للإعداد لمعركة جديدة كما هو حاصل اليوم في حربهم الشاملة في محافظات مأرب والجوف وتعز وصعدة والضالع والبيضاء وغيرها من المحافظات».

Advertisements

ولفت إلى حرص الحكومة الشرعية الدائم نحو السلام وتقديم التنازلات في سبيله باعتباره مطلبا وخيارا شعبيا، ولا استقرار للبلد إلا بإرساء معالمه، لافتا إلى دعم المجتمع الدولي لأمن واستقرار ووحدة اليمن.

وشنت قوات الجيش الوطني المسنودة بمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية هجوما على مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية جنوب غرب الجوف، استهدف جبهة المحزمات وقويحش والمقاطع جنوب غرب المحافظة، حيث أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وأسرى، وتدمير آليات الانقلابيين.

وفي السياق، أكد موقع سبتمبر نت، أن قوات الجيش أحبطت محاولة تسلل لميليشيات الحوثي، باتجاه مواقع في محيط جبال الساقية غربي مديرية الغيل، وأجبرتها على الفرار، فيما دفعت قوات الجيش الوطني بتعزيزات عسكرية ضخمة من مأرب، باتجاه محافظة الجوف.

وأكد مصدر أن قوات عسكرية تم تدريبها على مختلف الظروف والصعاب لعدة أشهر، تم إرسالها صوب محافظة الجوف لتحريرها من ميليشيات الانقلاب الحوثية، وفي جبهة الساحل أكد مركز إعلام ألوية العمالقة في القوات المشتركة أن ميليشيات الحوثي قصفت القرى السكنية ومزارع المواطنين في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة.

مشاهدات يمنية